Verbandsligist HC Speyer startet am Sonntag, 12. September (11 Uhr), bei TG Worms in die neue Saison, wie der Verband bekanntgab. Die ersten Heimspiele folgen am Samstag/Sonntag, 18./19. September, gegen TSG Heidesheim und TSG Kaiserslautern II.

Speyers Verbandsliga-Damen beginnen am 12. September (17 Uhr) bei TG Frankenthal III und debütieren auf dem Weiherhof am 18. September gegen Worms.