Verbandsligist HC Speyer startet am Sonntag (11 Uhr) bei TG Worms sein Unternehmen Wiederaufstieg. „Das Potenzial ist auf jeden Fall da, die Liga zu verlassen“, sagte Uli Weise im Gespräch im Gespräch mit der Mannschaft. Der Erfolgscoach hilft im Training mit, reist aber nicht ins Rheinhessische.

Ein Trainingsspiel am Dienstag gegen den höherklassigen Karlsruher TV endete 0:4: „Es war ganz gut uns hat uns unsere Problemchen aufgezeigt“, berichtete Weise: „Es war gut und wichtig. Es hat aber noch etwas geholpert. Auch von der Höhe her war es gerechtfertigt.“ In Hälfte eins habe Speyer die Stärken der Badener noch gut kompensiert.

Danach setzte sich Karlsruhes großer, junger, spiel- und laufstarker Kader durch. Weise: „Wir kämpfen mit der Corona-Pause. Es bleibt ein Thema, wieder in die alten Abläufe zu finden und mehr Kontinuität in die Trainingsbeteiligung zu bekommen.“ Groß genug von 16 bis 45 Jahren sei das Aufgebot.