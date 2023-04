Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für den Oberligisten HC Speyer ist die Hallensaison praktisch gelaufen, der Abstieg in die 1. Verbandsliga nicht mehr abzuwenden. Am Sonntag, 11 Uhr, tritt die bisher sieglose Mannschaft in der Nordhalle als krasser Außenseiter gegen den Tabellenführer und Aufstiegsfavoriten Kreuznacher HC an.

Wegen des verflixten über die gesamte Spielrunde anhaltenden Personalmangels ist HC-Betreuer André Schehl um seine Aufgabe nicht zu beneiden. „In unserer Situation, die praktisch seit