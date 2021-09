Nach längerer Abwesenheit kehrt der HC Blau-Weiß Speyer mit einer eigenen Damenmannschaft ins Spielgeschehen zurück. Der Verbandsligaauftakt erfolgt am Sonntag (17 Uhr) bei der dritten Mannschaft der TG Frankenthal.

Trainer Philipp Oswald ist dieser Tage beruhigt angesichts eines ausreichend gefüllten Kaders mit 19 Hockeyerinnen. Da fällt es nicht übermäßig schwer ins Gewicht, dass drei am Sonntag fehlen. Auch zwei Torhüterinnen stehen zur Verfügung.

Ohne Niederlage

In den Sommerferien sei die Beteiligung an den Übungseinheiten verständlicherweise nicht optimal ausgefallen, berichtete Coach Oswald. In zwei Testspielen besiegte Speyer Ligakonkurrent TG Worms 2:0 und trennte sich vom klassenhöheren TFC Ludwigshafen 2:2.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir mithalten können“, sagte Oswald im Gespräch mit der RHEINPFALZ.