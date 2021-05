Die Nachwuchsarbeit beim Hockey-Club Blau-Weiß Speyer trägt erste Früchte. Die B-Jungen holten den Landesmeistertitel. Und einige junge Talente haben es in die Landesauswahl geschafft. Der Verein hat sich daher klare Ziele gesteckt.

Der HC BW Speyer feiert im Nachwuchsbereich wieder Erfolge. So holten die Knaben B nach über 20 Jahren wieder einen Landestitel im männlichen Bereich an den Weiherhof. Und: Der Verein hat im Moment so viele Auswahlspieler wie nie zuvor in seinen Reihen – alles Eigengewächse.

Das Jugendkonzept, welches der Verein vor rund anderthalb Jahren auf den Weg gebracht hat, trägt erste Früchte. Gerade in den jüngeren Mannschaften ist ein regelrechter Boom zu beobachten. Und genau dort setzen die ersten Fördermaßnahmen des Verbandes an. In den beiden Pfalz-Stützpunkten der Unter-Zwölfjährigen trainieren derzeit zwölf Jungen und Mädchen aus Speyer, um sich dort für die U14- und U16-Landesauswahlen zu qualifizieren. In der U14-Auswahl sind im Moment sieben Talente aus Speyer zu finden, in der U16 sind es sechs. Aber dies ist sicherlich ebenfalls der Tatsache geschuldet, dass immer mehr qualifizierte und lizensierte Trainer am Weiherhof arbeiten.

Verbandstrainer vor Ort

Sicherlich kein Nachteil ist, dass mit Heiner Dopp vor genau anderthalb Jahren der Verbandstrainer für die männliche Jugend auf den Weiherhof gekommen ist. Er sieht die besten Jungen zwischen elf und zwölf Jahren aus Speyer neben dem Vereinstraining nun zusätzlich im Stützpunkt in Bad Dürkheim und kann gezielt an den Stärken und Schwächen seiner Schützlinge feilen. Und genau wie sein Speyerer Vereinstrainerkollege Matthias Bechmann weiß er, worauf es letztendlich ankommt: Mit der U16-Landesauswahl möglichst erfolgreich zu sein bei den jährlichen Länderpokal-Wettbewerben auf dem Feld und in der Halle: Beide haben in der Vergangenheit schon als verantwortliche Trainer mit U16-Auswahlteams gegen starke Konkurrenz aus anderen Bundesländern einen der beiden Wettbewerbe gewinnen können.

Im Moment trainieren insgesamt 24 Jungen und Mädchen aus Speyer an den diversen Stützpunkten in Bad Dürkheim, Frankenthal, Worms und Bad Kreuznach und hoffen sicherlich insgeheim auch auf den Sprung in eine der Nachwuchsnationalmannschaften des Deutschen Hockey-Bundes, in denen schon immer Jugendliche aus Speyer zu finden waren. Meistens dann nicht mehr lange für ihren Heimatverein, zu groß ist mittlerweile die Konkurrenz aus Mannheim, Frankenthal und Bad Dürkheim, die offensiv um die Talente buhlt. Wer sich die aktuelle Kaderliste der Damen-Bundesligamannschaft des TSV Mannheim ansieht, entdeckt dort gleich vier Spielerinnen, die in Speyer ihre Karriere begonnen und einige Einsätze in diversen Nachwuchsnationalmannschaften absolviert haben. Und auf männlicher Seite ist mit Alexander Niopek in Düsseldorf ein weiterer ehemaliger Speyerer Jugendnationalspieler in der Bundesliga aktiv.

Mit eigenen Talenten nach oben

Die Speyerer Hockey-Verantwortlichen setzen ganz bewusst auf einen anderen Weg als viele andere Vereine oder Sportarten aus der Region: „Ziel ist es nicht, möglichst viele gute Nachwuchsspieler aus anderen Clubs nach Speyer zu locken, um dann kurzfristig überregional konkurrenzfähig zu sein“, erläutert Bechmann. Der Verein setze vielmehr weiterhin auf die Ausbildung seiner eigenen Talente. Sie sollen möglichst lange im Verein bleiben, um im besten Fall später für den des HC Speyer aufzulaufen.

Jahrzehntelang waren die Blau-Weißen mit ihrer Herren- und ihrer Damenteams mindestens immer in der dritten Liga vertreten. Genau dorthin soll es in einigen Jahre wieder hingehen. „Nicht um jeden Preis, dafür aber mit Spielerinnen und Spielern, die sich mit ihrem Verein identifizieren und dort erfolgreich alle Jugendmannschaften durchlaufen haben“, erklärt Bechmann.