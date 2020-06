Wenn es die Corona-Krise zulässt, steht dem HC Speyer 2021 ein bislang nie da gewesenes Ereignis ins Haus: die süddeutsche Meisterschaft der 13- und 14-jährigen Mädchen A am Samstag/Sonntag, 13./14. Februar, in der Nordhalle. Das hat der Verein am Dienstagmorgen mitgeteilt.

Bereits 2019 hab er sich erfolglos um die Ausrichtung derartiger Titelkämpfe beworben. Es reisen die jeweils erstplatzierten Mannschaften aus den Landesverbänden Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz/Saar an.

Die drei Besten des Turniers qualifizieren sich für die DM zwei Wochen später. Dann nehmen auch die Vertreter der Regionen West und Nord/Ost teil.

Gemischte Gefühle

„Wir sehen das Ganze mit gemischten Gefühlen“, informierte der Verein: „Einerseits freuen wir uns über die Zusage. Andererseits weiß im Moment noch niemand, ob überhaupt eine Hallensaison stattfinden kann und falls ja, wie verhält es sich dann bei einer solchen Großveranstaltung mit Zuschauern, Hygiene-Regeln, Übernachtungen et cetera?“

Es seien bis dahin also noch viele offene Fragen zu klären. Der HC: „Und am Ende bereiten wir mit großem Aufwand ein Turnier vor, das eventuell doch nicht stattfinden kann, weil sich die Situation inzwischen grundlegend geändert hat.“