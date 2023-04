Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Athletik, Technik, Spieltaktik – darum dreht sich alles seit Beginn der Woche auf dem Gelände des Hockeyclubs Blau-Weiß Speyer am Weiherhof. Das Camp in den Osterferien ist am Laufen. Spaß hat Priorität. Verbessern geht nebenher. Es ist gewaltig was los auf dem Feld und dem benachbarten Rasenplatz am Vereinsareal.

In drei Gruppen tummeln sich 42 Kinder der Jahrgänge 2017 bis 2012. So passen Leistungsstärke und Ausdauer zusammen. Die drei Teile der Organisatoren des Camps durchlaufen sie im