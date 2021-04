Das letzte Mal: Alexander Fleck vom HC Blau-Weiß Speyer erinnert sich an den Pokalsieg im vergangenen Jahr und vermisst die Geselligkeit mit den Mannschaftskollegen. Denn trotz der Pandemie gibt es noch das eine oder andere Ereignis zu feiern.

Über ein halbes Jahr liegt das letzte Kräftemessen des Hockey-Verbandsligisten HC Speyer bereits zurück. In seiner abschließenden Partie des vom Verband ausgerufenen „Corona-Pokals“, wie die Cracks den Sonderwettbewerb bezeichnen, siegten die Weiherhöfler bei Oberligist TSG Kaiserslautern mit 2:1 und holten sich als Underdog den Pokalsieg.

Im RHEINPFALZ-Gespräch erinnert sich der 41-jährige Alexander Fleck, mit zwei Treffern Matchwinner der Partie, an die damalige Situation sowie die erfolgreich gestaltete Partie: „Nachdem Corona bereits alles überschattet hatte und die Meisterschaftsrunde gecancelt war, rief der Verband für interessierte Vereine zu dieser Sonderpokalrunde auf.“ Die HC-Mannschaft habe sich bei scheinbar rückläufigen Infektionszahlen unbedingt daran beteiligen wollen, um nicht ganz aus der Übung zu kommen und sich nicht vollständig aus den Augen zu verlieren. „Für uns als Verbandsligist war die Runde eine Herausforderung. Dass wir alle Spiele gewonnen haben und uns auch gegen Oberligisten durchsetzen konnten, gab dem Ganzen eine sehr erfreuliche Note.“

Kalter Oktobertag

Es sei das letzte Spiel mit Finalcharakter gewesen. „Die TSG hatte Heimrecht, und es war schon verdammt kalt Anfang Oktober. Die Duschen waren Corona-bedingt aus hygienischen Gründen gesperrt, lediglich im Freien gab es eine provisorisch installierte Gartendusche mit Kaltwasseranschluss und den unübersehbaren Hinweisen auf die Hygienevorschriften . Corona verfolgte uns einfach überall“, erzählt Fleck.

Nach dem Anpfiff sei ganz schnell klar geworden, dass es keine Freundschaftspartie werden sollte. Der Gegner habe ebenfalls unbedingt gewinnen wollen, „da ihm als Oberligist die Favoritenrolle zukam“. Speyer hatte allerdings etwas dagegen und wollte beweisen, dass es ebenfalls in die Oberliga gehört. Fleck: „Wir haben ein Gegentor kassiert und sind dem Rückstand in dem intensiven, hart umkämpften, für die Zuschauer spannenden und für uns äußerst anstrengenden Spiel sehr lange hinterhergelaufen.“

„Gemäßigt laute Bitte“

Die Mannschaft habe sich aber mit allen Kräften gegen die drohende Niederlage gewehrt. Ein jeder sei für den anderen gelaufen mit dem unbedingten Willen, die Partie zu drehen. Nach einer Strafecke Karsten Hallings, die Kapitän Felix Ventulett stoppte, traf Fleck etwa eine Viertelstunde vor Schluss zum Ausgleich. „Mein Schuss war zwar nicht sonderlich platziert, aber die Kugel war drin. Das war zu diesem Zeitpunkt das Wichtigste“, erklärt der Torschütze. Das Tor habe die Platzherren erschreckt und das eigene Team „befeuert“.

Sekunden vor Spielende sei ihm nach einem Konter über Oliver Queisser, Philipp Schmitt und Marcel Agustina auch noch der Siegtreffer geglückt. Er habe frei vor dem gegnerischen Tor gestanden, wenige Meter davon entfernt Agustina im Ballbesitz. „Er hat meine gemäßigt laute Bitte nach einem Zuspiel vernommen, spielte mich an und drin war das Ding. Damit hatten wir unsere eigene Corona-Geschichte und endlich wieder einen dieser Momente, für die man sich auch nach langen Arbeitstagen ins Training schleppt, jede Menge Zeit opfert und sich am Tag nach dem Spieltag mit Muskelkater herumquält. Den bescheidenen Sommer behalten wir mit diesem schönen Erfolg letztlich doch in guter Erinnerung“, gewinnt Fleck der verkorksten Saison auch etwas Positives ab.

Aufstiegsentscheidung noch offen

Gegenwärtig vermisse er die üblichen gemeinsamen Geburtstagsfeiern mit einem Kaltgetränk. Mittlerweile stünden da schon noch einige aus, auch der Nachwuchs eines Mannschaftskollegen sei noch zu begießen. Der Zusammenhalt auf und neben dem Platz werde von der gesamten Crew schmerzlich vermisst.

Nachdem die Mannschaft in fünf Spielen mit fünf Siegen bei nur zwei Gegentreffern zu einem Durchmarsch angesetzt hatte und die Oberliga-Rückkehr zum Greifen nahe schien, bestehe heute die Ungewissheit, ob dem Team die erspielten Punkte als Basis zum Aufstieg letztlich erhalten bleiben – womöglich ein kleiner Wermutstropfen in der Freude über den Pokalgewinn.

