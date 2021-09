Volles Programm mit drei Verbandsligaheimspielen gibt es am Wochenende auf dem Weiherhof. Los geht’s mit den siegreich gestarteten Herren, die am Samstag (18) TSG Heidesheim und am Sonntag (11) TSG Kaiserslautern II empfangen. Um 13 Uhr streben die neue Damen gegen TG Worms den ersten Erfolg an.

Gute Aussichten

„Ich bin guten Mutes“, sagte Trainer Philipp Oswald im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Denn er erwartet zwei zuletzt fehlende wichtige Mittelfeldspielerinnen zurück. „Außerdem ist der Gegner nicht so stark wie Frankenthal, und wir haben ein Heimspiel“, meinte Coach Oswald. Die Niederlage sei verdaut.

Das 3:0 in der Vorbereitung über Worms bewerte niemand über: „Die Mannschaft ist bodenständig.“ In der letzten Ferienwoche sei die TG vielleicht wie seine Elf nicht komplett gewesen. Oswald: „So etwas ist mit Vorsicht zu genießen und immer gefährlich. Das wird kein Selbstläufer.“