Ein Ehepaar aus Speyer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17.45 Uhr an der Ausfahrt Hockenheim der Autobahn 61 verletzt worden. Die Eheleute kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 40-jähriger Schifferstadter das Bremsen der 47-jährigen Speyererin an der Ausfahrt zu spät bemerkt und war auf das Heck ihres Autos aufgefahren.

Beide Wagen seien nicht mehr fahrtauglich gewesen und in eine Werkstatt abgeschleppt worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 8000 Euro und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06205 28600.