Wie so viele Veranstaltungen kehrt nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause auch die Speyerer Hochzeitsmesse zurück. Sie wird von einer Speyerer Agentur am Wochenende in der Stadthalle veranstaltet.

„Es ist eine neue Situation. Aus diesem Grund fällt mir eine Prognose schwer, mit wie vielen Besuchern wir rechnen können“, sagt Heike Hanisch. Sie ist die Organisatorin der Messe für die Firma Provia Events. Der Rahmen der bis 2019 erfolgreichen Veranstaltung soll an die früheren Auflagen anknüpfen: Am Samstag, 10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 11 bis 17 Uhr, wird ein breites Spektrum an Hochzeitskleidung, Dekorationsideen und Dienstleistungen zur Gestaltung des für viele schönsten Tags im Leben geboten.

Hanisch kündigt 45 Aussteller an, etwas weniger als die bis zu 55 bei früheren Auflagen. Provia Events wolle auch mit den Auflagen der Messe in Kaiserslautern und Landau aus der Corona-Pause zurückkehren, berichtet sie. In Kaiserslautern falle die Veranstaltungsstätte jedoch weg, da sie als Flüchtlingsquartier genutzt werde; in Landau sei im Januar die nächste Hochzeitsmesse geplant. Für Speyer sei das zweite Oktoberwochenende auch 2023 schon wieder gesetzt.

Trend zur Festlichkeit

Beim Heiraten werde in vielen Fällen nicht gespart, berichtet Hanisch vom anhaltenden Trend zu Festlichkeit: „Ich habe das Gefühl, dass viele sagen: Jetzt erst recht!“ Sie habe bereits Brautpaare betreut, die eigentlich vor zwei Jahren die Ringe tauschen wollten, damals aber absagen mussten und nun größer feierten.

Bei der Speyerer Hochzeitsmesse gibt’s neben Mode für Frau und Mann unter anderem Ringe zu sehen. Angemeldet sind auch Dienstleister für die Ausrichtung, die Musik, die Dekoration oder Versicherungen zur Hochzeit. An beiden Tagen, 13 und 16 Uhr, finden Brautmodenschauen statt. Eintritt für Gäste ab 17 Jahren: 7 Euro.