Die Hochzeitsmesse Speyer präsentiert am kommenden Wochenende, dem 12. und 13. Oktober, in der Stadthalle die Trends der Hochzeitssaison 2025. Rund 50 Aussteller zeigen laut Veranstalter ihr Angebot und ihre Dienstleistungen. Darunter sind Fotografen, DJs, Brautmodengeschäfte, Juweliere, Trauredner, Tanzschulen, Musiker und Hochzeitslocations. Als besonderer Höhepunkt gelten die Brautmodenschauen, die täglich um 13 und 16 Uhr stattfinden. Die Hochzeitsmesse ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sieben Euro, Kinder haben freien Eintritt. Karten gibt es nur an der Tageskasse.