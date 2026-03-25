Eventplaner Philipp Stadter weiß, welche Location zu welchem Paar passt und wie die Planung reibungslos läuft. Das sind seine Tipps für Speyer.

Philipp Stadter ist Profi in Sachen Eventplanung. Partys geplant hat er bereits in seiner Schulzeit. Er gründete nach einer Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann und einem Eventmanagement-Studium 2009 mit zwei Freunden das Speyerer Unternehmen Foonax. Dort dreht sich alles um Veranstaltungen und Gastronomie. Teil davon ist die Eventagentur Meinevent, die private Feiern plant – darunter jährlich mehr als 150 Hochzeiten. Stadter weiß genau, worauf es ankommt, wenn man in Speyer heiraten möchte.

Was gehört zur richtigen Location?

Wichtige Punkte sind laut Stadter Speisen, Getränke und Dienstleistungen – also alles, was vor, während und nach der Feier geplant und umgesetzt werden muss. Dabei unterstützen Agenturen wie Meinevent: „Wir umreißen zunächst gemeinsam die wichtigsten Entscheidungspunkte“, erzählt der Eventplaner. Danach lerne das Paar bei einem Probeabend das Team kennen und könne Essen und Weine testen. Schließlich werde gemeinsam geplant. Zur Verpflegung am Hochzeitstag kommen einige andere Punkte hinzu: Musik, Dekoration, Torte, inhaltliche Beiträge und mehr. Viele Paare hätten bereits konkrete Pläne, etwa, welche Konditorin die Torte backe. Sie könnten alles oder einzelne Punkte selbst beitragen, oder alles Stadters Team überlassen. „Wir kümmern uns dann auch um die Umsetzung, den Aufbau, Abbau, technische Details.“

Gäste und Übernachtungen

Die ersten Informationen, die Stadter brauche, seien die ungefähre Gästeanzahl und ein grober Zeitraum: „Will ich eine Hochzeit im Winter oder im Sommer? Das ist ganz anders gestaltet.“ Wie viele Kinder unter den Gästen sind, sei wichtig. Für 20 Kinder brauche man Platz: vielleicht Betreuung, Schlafgelegenheiten, Kinderprogramm. Paare sollten sich zudem fragen, woher ihre Gäste kommen. Für weit Reisende brauche man Übernachtungsmöglichkeiten – für Familien Ferienwohnungen, für andere eher Hotelzimmer. In Speyer gebe es viele Möglichkeiten. Zu beachten sei außerdem die Ankunftszeit der Gäste, denn sie sollten nicht während der Feier im Hotel einchecken müssen.

Raum für individuelle Wünsche

Auch wichtig: die Vorlieben der Paare. „Ist ihnen das Essen sehr wichtig, würde man vor Ort frisch kochen. Nicht jede Location hat eine Küche“, erklärt Stadter. Ist das Paar aus der Pfalz und Weinliebhaber, ist die Getränkeauswahl klar. „Bei manchen passen Cocktails oder Longdrinks besser“, sagt Stadter. Das hänge davon ab, ob sich das Paar gemütliches Beisammensein oder Party wünsche. Bei einer Winterhochzeit würde Stadter beispielsweise Glühwein vorschlagen – draußen unter Heizpilzen.

Philipp Stadter findet für jedes Paar die richtige Location in Speyer. Foto: Rebekka Langhans

Der ideale Zeitpunkt, um eine Hochzeitslocation zu buchen, ist laut Stadter ein Jahr vor dem Termin. So lasse sich alles abstimmen – schließlich müssen die Torte, die Fotografin, der Dekorateur, das Brautkleid und vieles andere am gleichen Tag da sein. „Das ist umso schwieriger, je kürzer die Zeitspanne ist“, sagt der 36-Jährige. Wer spontan ist und auf Details weniger Wert legt, könne kurzfristiger planen.

„Geht nicht gibt es nicht“, sagt Stadter. Er und sein Team versuchten Hochzeitspaaren alle Wünsche zu erfüllen. Für die Mutter einer Braut habe er einmal ein Bett in die Outdoor-Hochzeitsfeier integriert. Die Frau sei schwer krank gewesen und habe so bequem an der Feier teilnehmen können. „Wir haben ihr überall schöne Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen.“

Warum in Speyer heiraten?

Nicht nur Paare aus Speyer heiraten in der Domstadt. Die größte Entfernung habe eine Frau aus Australien überwunden, erzählt Stadter. Die meisten kämen aus einem Umkreis von 30 Kilometern zu Meinevent – auch von der anderen Rheinseite. „Es gibt sehr viele schöne Möglichkeiten in Speyer zu heiraten“, sagt Stadter. Etwa im Adenauerpark, im historischen Rathaus oder in einer der vielen Kirchen. Mit dem Rhein, der Historie der Stadt und den Übernachtungsmöglichkeiten biete Speyer ein Gesamtpaket.

Tipps vom Experten

Vor der Planung sollten Paare sich überlegen, wie viel Eigenleistung sie einbringen können. Wie viel schaffen sie selbst und wie viel soll übernommen werden? Der größte Planungsfehler: „Wenn man die Hochzeit zu sehr überfrachtet“, weiß Stadter. Die größte Gefahr sei, sich zu sehr beeinflussen zu lassen. „Das Wichtigste ist, dass man sich selbst wohlfühlt und nur macht, worauf man Lust hat“, sagt er. Man solle sich Zeit lassen, um mit seinen Gästen zu feiern und „nicht von A nach B hetzen“.

Hochzeitsdekoration im »Philipp eins«. Foto: Pedro Salgado/oho

Diese Hochzeitslocations gibt es in Speyer

Viele Lokale freuen sich über Buchungen von Hochzeitsgesellschaften, aber andere vermarkten dieses Angebot speziell. Dazu gehört das Gut „Thomashof“, das am Steinhäuserwühlsee liegt. In der Gaststätte finden bis zu 30 Personen Platz, auf der Terrasse mit Seeblick bis zu 100. Paare sollten ein Jahr im Voraus buchen. In der Hasenpfühlerweide liegt die Location von „Prime Event“. Dort gibt es ebenfalls einen Außenbereich und Feiern können individuell gestaltet werden. Licht- und Tontechnik in der Location ermöglichen individuelle Inszenierungen. Der Raum hat hohe Decken, eine neuwertige Ausstattung und das Ambiente ist für das Brautpaar personalisierbar. „Prime Event“ übernimmt die gesamte Planung der Feier. Die Location gibt es seit etwa einem Jahr – deshalb ist sie nicht komplett ausgebucht. So sind aktuell kurzfristige Buchungen möglich. „Prime Event“ empfiehlt allerdings, Wunschtermine sechs bis 18 Monate im Voraus anzufragen.

Der Innenhof des »Philipp eins«: Hier kann auch getraut werden. Foto: Sandra Stuppi/oho

Das „Philipp eins“ in der Altstadt und die „Industriehofschenke“ gehören zu Meinevent. Das „Philipp eins“ ist die älteste Gaststätte in Speyer und wird seit rund 500 Jahren durchgehend bewirtschaftet. Dort gibt es einen Saal mit alten Holzdielen, verglaster Trennwand und kleiner Bühne. Je nach Hochzeit und Gästeanzahl ist das Raumkonzept wandelbar. Die Stimmung: rustikaler, gemütlicher Charme. Zur Gaststätte gehört ein Innenhof, der für Feiern oder Trauungen genutzt werden kann. Die Gaststätte eignet sich laut Stadter für 40 bis 110 Gäste. Ist die Location zu groß für die Gruppe, komme keine Stimmung auf. Gekocht wird regionale Küche. Die „Industriehofschenke“ bietet mehr Platz. Sie eigne sich für Festival-Hochzeiten, erzählt Stadter: lockerer Dresscode, großer Außenbereich, Liegestühle, Food Trucks.

Festival-Atmosphäre im Industriehof: Hier empfiehlt Stadter Food Trucks und legere Kleidung. Foto: Michael Varelmann/oho

Stadters Team arbeitet auch mit externen Locations, etwa dem „Ungrad“ in der Franz-Kirrmeier-Straße. Es eigne sich für einen intimeren Rahmen: 50 Gäste, modere Atmosphäre, eine Terrasse. Der 36-Jährige hat auch eine Lösung für Paare mit zu langer Gästeliste: Partygäste. „Man kann in einem exklusiveren Teil zur Trauung gehen und essen. Zur Party kommen Gäste nach.“ Die Kosten liegen bei Meinevent bei 130 bis 220 Euro pro Person, in der „Industriehofschenke“ beginnen sie bei 85 Euro.

Hochzeitslocations in Speyer

„Prime Events“: Hasenpfühlerweide 6; bis zu 200 Gäste; 10.000 bis 35.000 Euro für das Rundum-Paket; Besonderheit: barrierefrei, moderne Licht- und Tontechnik

Gut Thomashof: Thomashof 1; innen Platz für 30 Gäste, außen bis zu 100 Gäste; 2000 bis 4000 Euro; Besonderheit: mit Seeblick

„Philipp eins“: Johannesstraße 19; 40 bis 110 Gäste; 130 bis 220 Euro pro Person; Besonderheit: älteste Gaststätte in Speyer

„Industriehofschenke“: Franz-Kirrmeier-Straße 19; bis etwa 150 Gäste; ab 85 Euro pro Person; Besonderheit: Festival-Atmosphäre

„Ungrad“: Franz-Kirrmeier-Straße 22; rund 50 Gäste; 130 bis 220 Euro pro Person; Besonderheit: modernes Ambiente, Terrasse