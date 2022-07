„Wo wollen Sie denn hin, Fräulein?“ Das fragte der 19-jährige Hermann Schuster hilfsbereit die ihm damals unbekannte junge Frau. Einige Zeit später standen sie vor dem Traualtar. Heute sind Helga und Hermann Schuster seit 60 Jahren verheiratet.

Sie wollte damals ihren ersten Arbeitsplatz bei der Baumwollspinnerei in Speyer antreten und wusste nicht, wo sie sich melden sollte. Da kam ihr der hilfsbereite Kollege gerade Recht. Schnell waren die ersten Kontakte geknüpft. Am 6. Juli 1962 wurde geheiratet, sodass nun das seltene Fest der diamantenen Hochzeit ansteht.

„Ich wollte eigentlich Kindergärtnerin werden. Doch nach zweieinhalb Jahren Lehre wurde meine Mutter sehr krank und ich musste als ältestes Mädchen den Haushalt übernehmen, denn ich hatte noch neun Geschwister“, berichtet die Jubilarin. Sie habe die Lehre nicht beenden können und sei auf Anraten meines Vaters in die Baumwollfabrik gegangen, um Geld zu verdienen. Ein Jahr später wurde die 1945 in Schifferstadt geborene Helga Schuster schwanger. „Mein Vater war außer sich vor Zorn, weil ich knapp 17 Jahre alt war. Daher haben wir schnell im Rathaus in Schifferstadt standesamtlich und am gleichen Tag in der Kirche St. Bernhard in Speyer geheiratet“, berichtet sie. Sie weiß noch genau: In Speyer sei gerade Brezelfest gewesen. Mit 40 Mark – für die damalige Zeit viel Geld – ging es auf den Festplatz. Die Trauzeugen durften zum Feiern mitkommen.

Das eigene Häuschen gebaut

„Als erste Wohnung hatten wir nur ein Zimmer im Elternhaus meines Mannes“, erzählt sie. Als Sohn Thomas geboren war, wurde ein Häuschen in Dudenhofen gemietet. 1963 kam Tochter Birgit zur Welt und 1966 Sohn Jürgen. Ein größeres Haus musste her und wurde mit familiärer Hilfe im Erlich in Speyer errichtet. Sie hat mit Putzstellen Geld verdient, etwa von 1972 bis 2005 bei der Polizei. Er war zunächst in der Baumwollspinnerei, dann in der Filzfabrik Hess und seit 1970 bei der Stadt Speyer tätig, wo er Aufgaben im Straßenbau, bei der Müllabfuhr und auch als Fahrer des Oberbürgermeisters erfüllte.

Das Ehepaar hat je fünf Enkel und Urenkel. Sichtbares Hobby von Helga Schuster ist der Garten. Überall dort gibt es prächtig blühende Blumen.