Heute vor 60 Jahren haben sich Heidrun und Fritz Hochreither das Ja-Wort im Dom gegeben. Wieso es eine Hochzeit mit Hindernissen war.

Fritz Hochreither ist schon immer ein aktiver und strebsamer Mann gewesen. Es wundert nicht, dass der Malermeister mit Familienbetrieb damals, im Jahr 1966, sogar noch am Morgen seiner Hochzeit zu einem prekären Auftrag aufbrach. Eine halbe Stunde vor dem Termin im Dom gab er Gas, zog sich um, stand pünktlich am Altar – und konnte seine Heidrun doch nicht gleich heiraten.

„Wir knieten schon, als der Dompfarrer sagte, er kann uns nicht vermählen“, sagt Heidrun Hochreither. Der Grund: Die Papiere der Braut, in Berghausen aufgewachsen, fehlten. Ein kurzer Anruf beim damals dort tätigen Pfarrer Zorn half. „Er kam mit dem Motorrad und spurtete, mit den Dokumenten winkend, zum Altar“, erinnert sich Fritz Hochreither noch gut an die Szenen. „Das war Stress pur“, ergänzt seine Frau und lacht.

Eingespieltes Team

Die beiden sind ein eingespieltes Team. Sie, gelernte Diplom-Sekretärin, arbeitete erst im Bibliothekszentrum Schulz und dann im Betrieb ihres Mannes. Heute noch tippt sie ihm Texte auf der Schreibmaschine herunter, die der Ur-Speyerer für seine zahlreichen ehrenamtlichen Einsätze – im Besonderen für den Verkehrsverein Speyer – braucht.

Die Zeit bei der Bundeswehr im logistischen Bereich hat Hochreither viel gelehrt. Er ist durch und durch Stratege – ein Segen für den Beruf und das Ehrenamt. Noch im Dienst führte er beispielsweise die Speyerer Handwerkszunft und war Ober- und Ehrenobermeister der Maler- und Lackierer-Innung.

Fast ein Vierteljahrhundert organisierte Fritz Hochreither den Brezelfestumzug. Immer an seiner Seite: Ehefrau Heidrun. Mit ihr hat Hochreither zwei Töchter – Petra, geboren 1967, und Christiane, geboren 1971. „Mein Ziel war immer, dass meine Familie nie unter dem Beruf und den Ehrenämtern leiden muss“, betont der verantwortungsbewusste Ehemann.

Das ist ihm geglückt. Heidrun Hochreither habe ihrem Mann gern den Rücken gestärkt und eigene Hobbys zurückgestellt. Dafür machten sie in der verbleibenden Zeit vieles gemeinsam. Skifahren beispielsweise oder zelten mit den Kindern und befreundeten Familien. „Nur einmal musste ich alleine fahren“, sagt Heidrun Hochreither. In 60 Ehejahren war das gut zu verkraften.

2001 gab Hochreither seinen Maler-Betrieb auf. Seine Töchter haben sich beruflich anders orientiert. Für den bekannten Domstädter, der im Februar die Ehrenplakette der Stadt Speyer erhielt, kein Problem. Auch im Ruhestand ist das Jubelpaar in Bewegung. Zweimal in der Woche geht’s zum Sport, zwischendurch regelmäßig wandern.

Aus einer zufälligen Begegnung bei einer privaten Party hat sich ein harmonisches Eheleben entwickelt. Und das wollen Fritz und Heidrun, die im Juni 87 und 86 Jahre alt werden, nicht nur „diamanten“ feiern, sondern auch weiterhin mit Leben füllen.