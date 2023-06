Ein unbekannter Täter hat am Samstagvormittag in der Bahnhofstraße ein hochwertiges Herren-Pedelec entwendet. Laut Polizei hatte der Besitzer, ein junger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, das grau-gelbe Fahrrad der Marke Cube, Modell Stereo Hybrid 140, um 8.30 Uhr bei einem asiatischen Restaurant an einem Fahrradständer verschlossen. Als der Mann eine Stunde später zurückkam, bemerkte er, dass das Fahrrad gestohlen war. Der Wert des Diebesguts beträgt der Polizei zufolge rund 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.