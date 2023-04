Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Menetekel ist rosa und rund. 238 Bäume am Rheinhauptdeich tragen diese Markierung auf dem Stamm. Sie bedeutet, dass Pappeln, Eschen und Co. ab dem kommenden Herbst/Winter gefällt werden. Nicht weil die Bäume krank wären, sondern weil sie zu nah am Deich stehen. Der Hochwasserschutz gebietet es, teilt die Stadtverwaltung mit. Verlustschmerz ist dennoch nicht ausgeschlossen.

Auwälder gehören zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa. Wer am Rheinhauptdeich in Speyer, Otterstadt oder Römerberg spazieren geht, hört besonders morgens und