Die Stadt ergreift nach eigenen Angaben weitere Maßnahmen zum Hochwasserschutz. In der Nacht von Sonntag auf Montag wird laut Hochwasservorhersagezentrale erwartet, dass der Rhein-Pegelstand an der Speyerer Messstelle auf einen Scheitelpunkt von 7,80 Meter steigt. Deshalb werden nach Angaben der Verwaltung die Zuwege zum Rhein für alle Fahrzeuge und Fahrräder sowie für Fußgänger gesperrt. Am Sonntagabend werde zudem der Leinpfad gesperrt und die Beleuchtung in diesem Bereich ausgeschaltet. Laut Verwaltung werden ab Sonntag, 14 Uhr, Deichwachen eingerichtet, „die den Zustand der Deiche permanent beobachten“. Für die Bevölkerung bestehe dringendes Betretungsverbot der Deiche. Zudem dürften Absperrungen sowie Hinweisschilder nicht umgangen und die Einsatzkräfte nicht behindert werden. Bereits am Freitag waren unter anderem Straßensperrungen angekündigt worden. Ein Appell des Brand- und Katastrophenschutzes: Die Kraft des Wassers nicht unterschätzen sowie sich selbst und Einsatzkräfte nicht unnötig in Gefahr bringen. Weitere Informationen zur richtigen Verhaltensweise bei Hochwasser sind unter www.speyer.de/notfallvorsorge zu finden.

Sperrungen

Gesperrt sind Stand Sonntagnachmittag, 15 Uhr, demnach: Der Treppenabgang an der Sonnenbrücke, die Zufahrt zur Rheinhäuser Fähre, die Dammüberfahrt bei der Schiffswerft Braun und beim Trompeterbau, die Rheinallee ab dem Schifffahrtsmuseum, die Hafenstraße ab der Erlus-Villa, ab Sonntag, 18: der Schillerweg/Einfahrt Rheinallee, die Fußgängerwege beim Hafenbecken 1b, beim Rheinstadion ab der Fußgängerbrücke „Im Hafenbecken“, der Fußgängerweg hinter den Hafenvillen 2.23 und der untere Leinpfad. Der gesamte Leinpfad wird ab Sonntag, 18 Uhr gesperrt.



Geschlossen sind die Schranke an der Alten Rheinhäuser Straße an der Hammelbrücke und die Schranke in der Industriestraße gegenüber St. Isover. Die Schranke zum Kugelfang wird bei Bedarf geschlossen.



Abgeschaltet sind die Beleuchtungen am Leinpfad und am Rheinstadion.



Die Stadtverwaltung weißt daraufhin, dass die Lage dynamisch bleibt und Anpassungen möglich seien.