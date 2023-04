Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Hochwasserschutz am Neuen Rheinhafen tut Not. Das haben Unwetterereignisse in den Jahren 2013, 2015 und 2021 gezeigt. Die Industriestraße musste gesperrt werden, das Pleiad-Gelände mit den Großunternehmen war erschwert erreichbar. Das soll anders werden. Es sind zwei Bauabschnitten vorgesehen.

In einer Vor-Ort-Begehung, die im Oktober geplant ist, sollen sich die beteiligten Akteure ein Bild vom Ist-Zustand machen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Das sagte Florian Benner