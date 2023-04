Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Ölhafen in Speyer soll eine Spundwand gebaut werden, um den Hochwasserschutz zu verbessern. Dafür müssten aber 43 Bäume gefällt werden. Das gefällt politischen Vertreten nicht. Trotzdem fiel am Donnerstag eine Entscheidung.

An der Straße Am Neuen Rheinhafen, zwischen Jugendherberge und Schiffswerft Braun, kann bei einem Extremhochwasser des Rheins das Hinterland überflutet werden. Florian Benner