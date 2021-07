Die Stadt Speyer treibt ihre Vorkehrungen für die Hochwasserlage voran. Am Mittwochnachmittag war der Rheinpegel bei knapp 7 Metern angelangt, am Donnerstag soll er sich laut Prognosen der Acht-Meter-Marke nähern, bis zum Wochenende weiter steigen. Laut Verwaltung sind ab Freitag, 18 Uhr, die Rheinallee, die Zufahrt zur Straße Im Hafenbecken ab der Holzbrücke sowie der Leinpfad gesperrt. Dort noch geparkte Fahrzeuge würden ab Freitag, 16 Uhr, kostenpflichtig abgeschleppt. Die Anwohner erhielten vorab ein Informationsschreiben zu Ausweichparkplätzen, so die Stadt. Der Parkplatz am Naturfreundehaus sei ab Freitag, 16 Uhr, für die Einsatzkräfte reserviert. Kleingärtner im Kugelfang werden gebeten, Vorkehrungen zum Hochwasserschutz zu treffen, da dort schon Druckwasser anstehe.