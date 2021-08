Ein Szenario tritt wohl nicht ein: Ende vergangener Woche sah es nach den Prognosen der Hochwasservorhersage-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg noch nach einem erneuten Anstieg des Rheins bis Mitte dieser Woche auf mehr als 6,20 Meter am Pegel Speyer aus. Die Überschreitung der Hochwassermarke eins hätte wieder Einschränkungen für die Schifffahrt bedeutet. Doch die Vorhersagen von Sonntagnachmittag deuten nun auf ein wesentlich schwächeres Anschwellen des Flusses hin. Nach einem Tiefstand von um die 5,80 Metern am frühen Montagmorgen sollen in der Nacht von Montag auf Dienstag nicht mehr als knapp sechs Meter erreicht werden. Ab Dienstagnachmittag erwarten die Experten von der HVZ dann einen stetigen Rückgang des Rheins. Im Lauf des kommenden Sonntags soll der Wasserstand am Pegel Speyer seit mehreren Wochen erstmals wieder unter fünf Meter fallen. Als mittlerer Wasserstand des Rheins gelten Werte um die 3,50 Meter am Pegel Speyer. Bis zu einem Pegelstand von 2,41 Metern garantieren die Behörden einen Schiffsverkehr ohne Einschränkungen.