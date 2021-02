Der hohe Rheinpegel hat dazu geführt, dass die an die Rheinallee angrenzende Wiese in der Klipfelsau im Laufe des Dienstags abgesperrt werden musste. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Nachmittag. Der städtische Baubetriebshof habe gut sichtbare Absperrschranken aufgestellt. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) appelliert an die Bürger, die Sperrungen zu beachten, den Deichen fernzubleiben und „Hochwassertourismus“ zu unterlassen. Dies diene sowohl dem Eigenschutz als auch dem Schutz der Deiche.