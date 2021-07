Die Klipfelsau ist am Freitag aufgrund steigenden Druckwassers im Zusammenhang mit dem Rhein-Hochwasser gesperrt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben Mitarbeiter des Baubetriebshofs an den Zuwegen „gut sichtbare Absperrschranken aufgestellt“. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann appellierte am Freitag an alle Bürgerinnen und Bürger, die Sperrungen zu beachten und den Deichen fernzubleiben. „Jede Bewegung schwächt den Deich“, erklärte Eymann, der bereits von zahlreichen Hochwasser-Touristen am Rheinhafen berichtete. „Das ist jetzt kein normaler Hochwasserschutz mehr, sondern Katastrophenabwehr. Das Wasser wird über die Ufer treten.“ Der Wasserstand des Rheins am Speyerer Pegel lag am Freitag, 17.30 Uhr, bei 7,93 Meter. Für Samstagnachmittag wird der Höchststand bei 8,20 Metern erwartet.

Auf die Sanierung der Salierbrücke hat das Hochwasser keinen direkten Einfluss, jedoch die häufigen und starken Regenfälle in den vergangenen Wochen. „Alle derzeit durchzuführenden Arbeiten sind entweder von oben oder vom Hängegerüst aus möglich“, teilte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf Anfrage mit. Jedoch mussten die unter der Brücke im Rheinvorland liegenden Flächen, auf denen zeitweise Baumaterialien gelagert wurden, rechtzeitig vor dem Hochwasser geräumt werden. „Das hat auch dieses Mal ohne Probleme geklappt“, hieß es. Der Regen hat auch Auswirkungen auf die Korrosionsschutzarbeiten an der Strombrücke. Diese sind nur bei dauerhaft trockener Witterung möglich. „Das hat jedoch noch keinen Einfluss auf den Endtermin der Maßnahme“, informierte die Sprecherin. Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten – wie bisher geplant – abgeschlossen sein.