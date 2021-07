Der Rheinpegel in Speyer hat am Wochenende seinen vorläufigen Höchststand erreicht: Das teilte am Sonntag ein Mitarbeiter der Wasserschutzpolizei mit. Bereits am Samstagabend gegen 18.30 Uhr hatte das Wasser bei rund 6,40 Meter gestanden (unser Foto). Durch den starken Regen in der Nacht auf Sonntag war er auf rund 6,64 Meter gestiegen. „Der Scheitelpunkt dürfte damit für die nächsten zwei bis drei Tage erreicht sein“, prognostizierte der Wasserschutzpolizei-Sprecher. Sollte es in den kommenden Tagen jedoch weitere Starkregenereignisse geben, könne er wieder ansteigen. „Aber jetzt wird er erst mal zurückgehen.“ Laut dem rheinland-pfälzischem Landesamt für Umwelt soll der Rheinpegel in Speyer bis Montag, 12. Juli, auf höchstens 6,30 Meter fallen. Weitere zehn Zentimeter könnten es bis Dienstag sein. Für die Schifffahrt hat das Hochwasser bisher keine Auswirkungen gehabt: Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) gilt für sie erst ab 7,30 Meter am Speyerer Rheinpegel – dann wird die sogenannte Marke II erreicht – ein Fahrverbot.