Das Hochwasser der vergangenen Tage, das am Montagmittag mit 7,66 Meter am Pegel Speyer seinen Scheitelpunkt erreicht hatte, macht sich trotz fallender Wasserstände im Stadtgebiet bemerkbar. So hat die Rheinhäuser Fähre ihren Betrieb eingestellt. Nach Angaben der Verkehrsbetriebe Speyer kann die Personenfähre zwischen Speyer und dem badischen Oberhausen-Rheinhausen ab einem Pegelstand über 5,50 Meter nicht mehr übersetzen. Das sei noch an diesem Wochenende, 8. und 9. Juni, sowie laut Prognose wohl auch am kommenden Wochenende, 14. bis 16. Juni, der Fall. Der Zugang zur Fähre ist demnach derzeit großflächig überschwemmt.

Überflutet ist auch ein Teil der Fahrbahn der Industriestraße, die daher nach Angaben der Stadtverwaltung stadteinwärts in Richtung Pleiad-Gelände gesperrt ist. Der Verkehr wird über die Joachim-Becher-Straße umgeleitet. „Mit abfließendem Hochwasser kann sich anschließend Druckwasser ansammeln“, so die Stadt: Sobald dieses „im betroffenen Bereich abgeflossen ist, kann die Straße wieder freigegeben werden“.

Unter zu viel Nässe leiden derzeit auch einige Besitzer von Kleingärten in Speyer. Im Revier Rheinhäuser Straße stünden etliche Gärten unter Wasser, sagte der Vorsitzende des Speyerer Kleingärtnervereins, Peter Weiß, auf Anfrage. Grund hierfür sei, dass der angrenzende Entwässerungsgraben überlaufe, weil das Wasser nicht in den Rhein abfließen könne. Auch im Revier Kugelfang zwischen Speyer und Berghausen seien einige Gärten von Druckwasser überschwemmt. Weiß spricht von insgesamt 30 bis 40 betroffenen Grundstücken.