Langsam, aber stetig stieg der Rheinpegel Speyer am Donnerstag weiter an. Das Wasser näherte sich der Uferpromenade und bereitete an einer Baustelle Probleme.

Die Straßensanierungsarbeiten in der Straße Am neuen Rheinhafen, wo im Bereich von Hafen und PFW-Zufahrt gearbeitet wird, sind laut Stadt aus Sicherheitsgründen unterbrochen worden. „Die Straße bleibt zunächst gesperrt, wird jedoch als Umleitungsstrecke vorgehalten und auch umgehend freigegeben, sollte der Fall eintreten, dass die Industriestraße/Joachim-Becher-Straße aufgrund von Druckwasser stellenweise für den Verkehr komplett gesperrt werden muss“, so die Mitteilung. Bei 7,75 Meter lag der Pegel am späten Nachmittag, im Lauf des Freitags könnten laut Prognose die acht Meter geknackt werden. Die Stadtverwaltung appellierte: „Betreten Sie nicht die Deiche und betreiben Sie vor allem keinen ,Hochwasser-Tourismus’.“

Ab Freitag gelten in Speyer wegen des Hochwassers Straßensperrungen.