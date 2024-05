An Christi Himmelfahrt wird auch Vatertag gefeiert. Das ist heute so, und das war in den 1970ern nicht anders. Es gibt aber Unterschiede: Während heutzutage für viele der Wandertag mit Bollerwagen und Bier dazugehört, kann der Speyerer Walter Renner ein anderes Erlebnis schildern, das der frühere RHEINPFALZ-Fotograf Fred Runck fotografiert hat. Datiert ist es auf den Vatertag 1977 und zeigt eine Männergruppe „hoch zu Roß“, wie die RHEINPFALZ damals berichtete.

„Wir waren unterwegs vom Zapfhahn in die Siedlung“, erinnert sich Renner. Ein Bekannter, der im Rinkenbergerhof arbeitete, habe die Kutschfahrt organisiert. Die Kult-Kneipe in der Herdstraße hatte ein Jahr zuvor ihre Pforten geöffnet. „Wir waren oft dort“, weiß Renner. Mit auf der Kutsche saßen denn auch der damalige Kneipenwirt Jürgen Henninger sowie der frühere Ringer Walter Seitz. Fazit des kurzen Berichts damals: „So macht Vatertag auch im Zuckeltempo Spaß.“