Der Speyerer Kletterwald zählt mit rund 20.000 Besuchern proSaison zu den touristischen Anziehungspunkten der Stadt. Der Start in die Kletterzeit dieses Jahr war etwas regnerisch. Auch ein Sturmschaden und Bienenvölker beschäftigten das Team.

Hoch oben in den Bäumen wird's schnell warm. Wer vorankommen will, muss sich ein bisschen sportlich betätigen, die Seilrolle am dicken Stahlseil befestigen – und sich hängen lassen.