Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Selma Hellmann will hoch hinaus. Bis zur Kuppel eines Zirkuszeltes. Dahin zieht es die 19-Jährige, solange sie denken kann. In zwei Wochen steht für die Speyererin der Abschied von Zuhause an. Es geht für drei Jahre zum Studium nach Brüssel.

„Eine Packliste habe ich noch nicht“, sagt Hellmann. „Aber ganz bestimmt nehme ich meine Harry-Potter-Bücher mit.“ Weg aus Speyer, von den Eltern, der kleinen Schwester