Die Hobbywerkstatt des Speyerer Seniorenbüros ist voller geworden: Seit die RHEINPFALZ Ende Juni über die Schnitzergruppe aus der Mönchsgasse berichtet hat, hat deren Chef Günter Fleischmann viele Anrufe bekommen. Jetzt ist auch ein neuer Hobby-Handwerker dabei. Und das ist nicht alles.

Rund 460 Jahre alt ist das Eichenholz, aus dem Burghard Elster große Skulpturen haut. Es stammt aus einer alten Scheune aus Nordhessen, wo der Wahl-Speyerer ursprünglich herkommt. Viel davon übrig geblieben ist dem Hobby-Bildhauer allerdings nicht mehr. Er hat einfach schon zu viele Skulpturen – darunter Elefanten, Eulen und menschenähnliche Figuren – angefertigt und beispielsweise bei den Kreativtagen in Dudenhofen ausgestellt.

„Es ist aber nur ein Hobby“, sagt Elster. Das lebt er jetzt gemeinsam mit der Schnitzergruppe des Seniorenbüros aus – auch wenn er mit Schnitzen an sich weniger am Hut hat. „Mein Werkzeug ist viel gröber“, erklärt Elster. Trotzdem habe er nach dem Zeitungsartikel über die Gruppe Lust bekommen, sich anzuschließen.

Schiffe stehen im Keller

Einige solcher Anrufe hat Schnitzergruppen-Leiter Günter Fleischmann in den vergangenen Wochen bekommen. „Für August hat sich noch eine weitere Person angekündigt“, informiert er. Zwei weitere Plätze seien für Interessenten noch frei. „Es wäre schön, wenn noch jemand kommen würde“, sagt Fleischmann.

Rund 30 Holz-Skulpturen hat Elster in seinem Speyerer Zuhause untergebracht. Auch die Schnitzergruppe hat mittlerweile viel produziert – darunter sieben oder acht Schiffe, die Schnitzer Wolfgang Reinhardt aktuell in seinem Keller verwahrt.

„Es wäre schön, wenn wir die irgendwann mal zeigen könnten“, sagt Fleischmann. Erste Anfragen nach einem Ausstellungsraum hätten aber noch zu keinem Ergebnis geführt. „Vielleicht findet sich ja ein Schaufenster für uns in Speyer.“ Für den Moment aber wolle die Gruppe „erstmal noch ein bisschen was schaffen“.

Kontakt

Schnitzergruppe der Hobbywerkstatt des Seniorenbüros Speyer, Ansprechpartner Günther Fleischmann, Telefon 06232 74399. Treffen dienstags und donnerstags, 8 bis 12 Uhr, in der Hobbywerkstatt in der Mönchsgasse 12 in Speyer.