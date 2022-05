Volker Mojses kocht ehrenamtlich das Essen im Sommerlager des Pfadfinderstamms St. Konrad. Wie er mit Heimweh umgeht, hat er uns im Interview erzählt.

Herr Mojses, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Der Einstieg ins Ehrenamt ging im wahrsten Sinne des Wortes durch den Magen. Ein Kollege und Freund aus dem Büro, auch Vorstand des Stammes, schmeckte mein Essen wohl so gut, dass er mich 2007 überredete, bei einem Zeltlager in der Lagerküche zu helfen. Mir hat es dort gefallen. Seit diesem Zeitpunkt koche ich jedes Jahr für den Stamm. Mittlerweile unterstütze ich den Stamm in verschiedenen Bereichen als „Mädchen für alles“. Ich helfe zum Beispiel bei Renovierungsarbeiten in den Jugendräumen, organisiere die Ostereiersuche für die Kinder, unterstütze bei der Wagengestaltung für den Brezelfestumzug oder erledige Einkäufe.

Was ist das Schwierigste daran?

Kochen bedeutet, Umgang mit Lebensmittelunverträglichkeiten und auch persönliche Vorlieben beim Geschmack oder den Wunsch nach vegetarischem oder veganem Essen zu vereinen. Denn wenn es in einem Zeltlager nur regnet und kalt ist, freut man sich, wenn wenigstens das Essen schmeckt und einen kleinen Höhepunkt liefert.

Was war das kurioseste Erlebnis?

Als ich das Pulver gegen Heimweh kennenlernte. Manchmal leidet ein Kind unter Heimweh. Dann brauchen wir die Dose mit der Aufschrift: „Anti-Heimweh-Pulver“. So wusste dann auch ich, wo sich der Puderzucker befindet.

Warum machen Sie Ihr Ehrenamt gerne?

So vieles geschieht in der Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich. Weswegen auch mein Bruder und ich als Kinder in den Ferien wegfahren und Tolles in einer Gemeinschaft erleben konnten. Diese Erinnerungen halten bis heute. Als Erwachsener möchte man etwas zurückgeben, indem man nun den Kindern und Jugendlichen auch hilft, schöne Erinnerungen aus dieser Zeit mitzunehmen.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Da man für die Jugendarbeit auch eine Freistellung beantragen kann, wurde im Büro schon manchmal gedacht, ich sei nur ehrenamtlich tätig, um mehr freie Tage im Jahr zu haben. Kollegen, die als Kinder zum Beispiel auch an Jugendfreizeiten teilnahmen, wissen jedoch, welche Arbeit man leistet. Das Küchenteam steht morgens als Erstes auf und ist abends erst fertig, wenn alles wieder gespült ist.

Würden Sie gerne einen Tag mit dem Vorstand tauschen?

Sicher nicht. Dieser steht viel mehr in der Verantwortung.

Was macht Ihr Ehrenamt besonders?

Ich wollte mal Koch werden, dann aber doch lieber mit Menschen arbeiten. In meinem Ehrenamt kann ich so meine Fähigkeiten einbringen.

Welchen Tipp würden Sie Anfängern mitgeben?

Wenn man herausfinden möchte, ob ein Ehrenamt etwas für einen persönlich wäre, rate ich: einfach mal hingehen und diejenigen ansprechen.

Interview: Narin Ugrasaner

ZUR PERSON

Volker Mojses ist 47 Jahre alt und Mitarbeiter bei der Deutschen Rentenversicherung.