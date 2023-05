Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pferdemetzger Franz Stamm ist in seinem Betrieb in der Lauergasse auch am heißesten Tag des Jahres im Einsatz. Trotz Kühl- und Gefrierhaus: Der Job ist schweißtreibend. Am Dienstag kommt es auch auf die Klimaanlage seines Autos an.

„Es ist nicht einfach.“ Franz Stamm, Inhaber der seit Generationen etablierten Pferdemetzgerei im Hasenpfuhl, meint mit diesem Stoßseufzer eigentlich alles: die körperliche Arbeit