Zum bereits erhältlichen historischen Dom-Motiv, das es in der Tourist-Information zu kaufen gibt, kommt jetzt eine alte Ansicht des Speyerer Altpörtels hinzu. Wie die Stadt mitteilt, hat das Schwarz-Weiß-Poster das Format A3 und zeigt das Stadtgeschehen um das Jahr 1925 am Altpörtel. Fotografiert wurde die Szene laut der Pressemitteilung von Arthur Barth, dessen fotografischer Nachlass in den Beständen des Speyerer Stadtarchivs einzusehen ist. Das Poster wurde in der städtischen Hausdruckerei gedruckt und ist ab sofort für fünf Euro in der Tourist-Information zu den regulären Öffnungszeiten zu erwerben. Die Gewinne aus den Poster-Verkäufen – auch aus denen des Dom-Motivs – sollen dem Frauenhaus Speyer zugehen.