Ein Osterferienprogramm für junge Entdecker hat das Historische Museum begleitend zur Sonderausstellung „Expedition Erde. Im Reich von Maulwurf und Regenwurm“zusammengestellt.

Am Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. April, sowie von Dienstag bis Freitag, 19. bis 22. April, gibt es Workshops für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Die Workshops laufen jeweils von 10 bis 13 Uhr. Die Teilnahme kostet für jedes Kind und jeden Tag 10 Euro. Karten für die Termine sind unter dem Stichwort „Veranstaltungen“ im Online-Shop unter www.tickets.museum.speyer.de erhältlich.

Täglich wechselndes Motto

Jeder Tag widmet sich einem anderen Motto und beginnt mit einer zum Thema passenden Führung durch die Ausstellung. Danach folgt der praktische Teil. Für die Pause sollte sich jedes Kind einen Imbiss mitbringen.

Am 13. April gibt es eine Führung zum Thema „Maulwurf“. Dann basteln die Kinder das Säugetier aus unterschiedlichen Materialien. Am 14. April dreht sich alles um Abfallvermeidung. Die Teilnehmer stellen aus einer Kunststoffflasche einen kleinen Kräutergarten her. Um die Erdhummel geht es am 19. April mit dem Bau eines Insektenhotels. Eine Exkursion in den Domgarten steht am 20. April auf dem Programm. Die Kinder suchen dort mit Becherlupen Bodentiere wie Ameisen, Steinläufer und Feuerwanzen. Am 21. April dreht sich alles um Pilze. Wer mitmacht, erfährt, wie man mit Champignons drucken kann. Am „Tag der Erde“ am 22. April steht der blaue Planet im Mittelpunkt. Dazu malen die Kinder ein Bild.