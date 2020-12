Speyer: Mit Verlängerung des sogenannten Lockdowns light bleibt voraussichtlich auch das Historische Museum der Pfalz bis zum 10. Januar 2021 geschlossen. Gleichzeitig lässt die Museumsverwaltung auf Empfehlung des Bezirksverbands Pfalz zwischen dem 21. Dezember und dem 3. Januar ihren Betrieb ruhen. Damit soll sich für alle Beschäftigten des Museums das Ansteckungsrisiko durch Kontakte am Arbeitsplatz und die Gefahr einer Weiterverbreitung des Corona-Virus über die Weihnachtstage minimieren. In dieser Zeit steht auch der Telefonservice des Museums nicht zur Verfügung. Aktuelle Infos finden Interessierte unter www.museum.speyer.de. „Wir hoffen sehr, dass die Verlängerung des zweiten Lockdowns zum letzten Mal für eine Schließung unseres Hauses sorgt“, so Museumsdirektor Alexander Schubert. Sobald das Museum wieder öffnen kann, zeigt es noch bis 13. Juni die Sonderausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“. Die Familienausstellung „Der Grüffelo“ kann dann noch bis zum 27. Juni besucht werden. Wertgutscheine gibt es auch während der Schließung unter www.tickets.museum.speyer.de.