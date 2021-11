Bei den Besucherinnen und Besuchern im Historischen Museum der Pfalz trifft die Ausstellung „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945-1999“ auf großes Interesse. Viele der Museumsgäste erinnern sich selbst gut an die Stationierung französischer Streitkräfte in Speyer und der Pfalz. Das Museum hat jetzt beschlossen, die Schau bis zum 27. November 2022 zu verlängern. Die Ausstellung zeigt auf rund 230 Quadratmetern Fotodokumente und Exponate der Erinnerungskultur aus privaten und öffentlichen Sammlungen in Deutschland und Frankreich. War das Verhältnis am Ende des Zweiten Weltkriegs noch stark belastet, kam es im Laufe der Zeit zu einer schrittweisen Aussöhnung zwischen den französischen Streitkräften und der deutschen Bevölkerung. Heute pflegen alleine in der Pfalz mehr als 80 Städte und Gemeinden Partnerschaften mit einer französischen Kommune. „Es ist etwas Besonderes, wenn man ein Wunder ausstellen kann. Nicht anders kann man die Annäherung der jahrhundertelangen Erbfeinde Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnen“, so Museumsdirektor Alexander Schubert. Mit Blick auf die europäische Geschichte sei die gelebte Freundschaft zwischen beiden Ländern immer noch ein vergleichsweise junges Phänomen. „Die Ausstellung soll ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wir diese friedenstiftende Errungenschaft geschaffen haben und wie wichtig es ist, sie immer zu pflegen“.

Ab Mitte Dezember ergänzen Hörbeiträge den Ausstellungsrundgang. Zu Wort kommen Zeitzeugen wie Guy Lesueur, der als Wehrpflichtiger in den 1950er Jahren in Speyer diente und später in die Stadt zurückkehrte und hier bis heute mit seiner deutschen Frau lebt. Oder Werner Schineller, der aus seiner Zeit als Speyerer Oberbürgermeister berichtet. Hintergrundinformationen liefern der Kurator Ludger Tekampe, der Gastkurator der Ausstellung Christian Führer und Museumsdirektor Alexander Schubert. Die Beiträge können per App mit dem eigenen Smartphone abgerufen werden. Weitere Informationen dazu unter https://museum.speyer.de/aktuell/rendezvous/souvenirs

Das Historische Museum der Pfalz ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Aktuelle Informationen zu Sonderöffnungszeiten, Preisen und Corona-Vorgaben finden sich unter www.museum.speyer.de