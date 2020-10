Trotz Corona-bedingter Einschränkungen wie Einlassbegrenzung und Maskenpflicht erfreut sich das Historische Museum der Pfalz offenbar großer Beliebtheit. Wie das Museum mitteilt, ist nun der 50.000ste Gast der kulturhistorischen Sonderausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“ gezählt worden. Die Besucherehrung fiel wegen der Corona-Krise aus. Dennoch setze die runde Zahl ein positives Zeichen für den Neustart der Ausstellung, die Anfang September nach rund sechsmonatiger Zwangspause wieder eröffnete und bis 13. Juni 2021 laufen soll. Als das Museum am 14. März schloss, hatten 48.000 Besucher die seit Dezember laufende Schau gesehen. „Natürlich muss der Zuspruch unter Corona-Bedingungen anders bewertet werden als in normalen Zeiten. In den ersten zehn Wochen des Jahres strömten 48.000 Besucher in die Ausstellung, während in den sechs Wochen seit der Wiedereröffnung 2000 Gäste gezählt wurden. Dennoch sind wir froh, diese besonders wichtige Ausstellung zur Kulturgeschichte der Medizin wieder zeigen zu können“, so Museumsdirektor Alexander Schubert.