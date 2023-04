Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war ein besonderes Projekt, als von 2009 bis 2011 auf den Grundmauern der früheren St.-Guido-Kirche eine jüdische Synagoge gebaut wurde. An die katholische Kirche erinnert seither ein Originalfenster, das in einer übermannshohen Vitrine am Platz der Stadt Yavne zur Schau gestellt wird. Nun ist es stark beschädigt.

In diesem unerfreulichen Fall von Vandalismus kommt zum materiellen der immaterielle Schaden: Das bunte Fenster, das einst über dem Eingang der Kirche geprangt hatte, erinnert an deren reiche Geschichte: Sie war ab 1929 auf