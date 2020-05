„Hirschkäfer auf Brautschau in Speyer-Nord“: Mit diesen Worten berichten die RHEINPFALZ-Leser Barbara und Helmut Hanten über ihren Fund aus der vorigen Woche. Laut Stadt Speyer kommt diese größte europäische Käferart immer häufiger auch im Stadtgebiet vor. Bäume, Sträucher, eine Nussallee und Pferdekoppeln hätten den sonst eher am Waldrand vorkommenden Käfer in den Bereich kurz vor der Autobahn gelockt, meinen die Hantens: „Ein Prachtexemplar, in dieser Größe eine Besonderheit“, sagen die Tierfreunde. Die Umweltexperten der Stadtverwaltung: „Es ist eine sehr gute und begrüßenswerte Entwicklung, wenn Hirschkäfer bei uns Einzug halten und wieder vermehrt in Gärten und Parks vorkommen.“

In Wald und Stadt

Hirschkäfer kommen am häufigsten in alten, lichten Eichenwäldern vor. In Gärten und Parks galten sie lange eher als Ausnahme, diese Einschätzung habe sich aber in jüngerer Vergangenheit etwas gewandelt, so die Stadt. Der Hirschkäfer kann bis zu acht Zentimeter lang werden und ist bekannt für den großen Oberkiefer des Männchens, der an ein Hirschgeweih erinnert. Zum Brüten sucht er abgestorbene Baumstümpfe. Die Internetseite artenfinder.rlp.de, auf der Bürger ihre Sichtungen eintragen können, zeigt, dass Hirschkäfer rund um Speyer am häufigsten im Auwald am Rhein sowie im Schifferstadter Wald entdeckt wurden.