Einen Kreisverkehr statt der heutigen Ampellösung schlägt die Stadt für die untere Hirschgraben-Kreuzung am St.-Guido-Stifts-Platz vor. In der Stadtratssitzung im August hatte es dafür noch kein Okay gegeben. Bis heute ist sich die Politik dazu andere als einig.

Mike Oehlmann (FDP) fühlt sich unwohl, Hannah Heller (Grüne) bittet um mehr Mut, Bastian Bubbel (Jugendstadtrat) hat ein Problem mit den Prioritäten. Die Frage nach dem Wie der Umgestaltung