Für die Monate von Juli bis Dezember sind die Straßenbauarbeiten am Hirschgraben angesetzt, die auch den Verkehr in den angrenzenden Straßen ausbremsen. Beim Ablauf hat sich jetzt eine Planänderung ergeben, um die Sache zu beschleunigen. An einer sensiblen Stelle soll das Projekt möglichst wenig verändern.

Zuerst kommt der Kreisel-Bau samt Straßenerneuerung an der unteren Hirschgraben-Kreuzung zum St.-Guido-Stifts-Platz hin, dann ab Herbst der Gehweg-Bau den Hirschgraben hinauf –