Aufgrund von Materiallieferschwierigkeiten verzögern sich die finalen Arbeiten und damit auch die vollständige Verkehrsfreigabe am Kreisverkehr im Hirschgraben um einige Wochen. Das teilte die Stadtverwaltung Speyer am Dienstag mit. Die Bauarbeiten am „Speyerer Ei“ sollen am 11. Januar weitergehen und – sofern das Wetter mitspielt – bis Ende Februar des kommenden Jahres abgeschlossen werden. Ursprünglich war von einer Fertigstellung bis Ende Dezember ausgegangen worden. Der Kreisel an der Kreuzung mit der Wormser Landstraße und Petschengasse ist seit Anfang des Monats frei. Kostenschätzung des Projekts inklusive „Speyerer Ei“: 1,2 Millionen Euro.