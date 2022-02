Voraussichtlich ab Freitagnachmittag kann der Verkehr am Hirschgraben wieder fließen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erfolgte noch am Donnerstag die Bauabnahme. Im Laufe des Freitagvormittags soll der Bereich freigeräumt und dann „um die Mittagszeit“ für den Verkehr freigegeben werden. Die Arbeiten im Hirschgraben waren die letzten, die beim 1,2-Millionen-Euro-Projekt in Wormser Landstraße, Petschengasse und Hirschgraben anfielen. Bereits fertiggestellt ist das „Speyerer Ei“, der Kreisverkehr am St.-Guido-Stifts-Platz. Im Hirschgraben wurden unter anderem eine neue Deckschicht eingebaut und die Bushaltestellen erhöht.