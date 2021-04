Vom 18. September bis 2. Oktober sind 2021 die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer geplant. „Himmlisches Jerusalem“ ist ihr Thema. Mozart, Messiaen und Mahler sind nur drei der Komponisten, die im Programm vertreten sind. Wie die RHEINPFALZ exklusiv schon in der Osterausgabe berichtet hat, erklingt im Schlusskonzert Mahlers „Auferstehungs“-Sinfonie.

Zwischen 1024 und 1030 wurde mit dem Bau des Speyerer Domes begonnen. Er sollte ein Abbild des himmlischen Jerusalems sein. 1061 war die größte Kirche der damaligen Welt fertig und wurde geweiht. 1981 wurde der romanische Kirchenbau in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen.

Seine Entstehung verdankt der Dom zu Speyer dem salischen Kaiser Konrad II. Dieser verfolgte nach seiner Wahl zum König das ehrgeizige Ziel, die größte Kirche seiner Epoche zu errichten. Die Weihe des Doms im Jahr 1061 erlebte er Konrad nicht mehr. Sein Enkel Heinrich IV. ließ den Dom bereits ab 1080 von Grund auf umbauen und gab ihm seine heutige Gestalt. Heute – nach der Zerstörung der Abteikirche von Cluny – ist der Speyerer Dom, die größte romanische Kirche überhaupt.

„Lux aeterna“

Dies ist Grund genug, die „Internationalen Musiktage Dom zu Speyer 2021“ dem Dom selbst zu widmen und eine musikalische Annäherung an diesen einzigartigen Bau zu wagen.

Im Eröffnungskonzert am 18. September wird mit Mozarts Requiem d-Moll KV 626 ein Meilenstein der Kirchenmusikgeschichte erklingen. Das Bild des „himmlischen Jerusalems“ ist in den Texten der Totenmesse omnipräsent. Der zeitgenössische Zyklus „Lux aeterna“ erklingt kontrastierend zu dem bekannten Mozart-Werk. Den fünf Sätzen sind jeweils verschiedene liturgische Texte mit Bezug auf das „ewige Licht“ (lat. Lux aeterna) unterlegt. Es sind zudem aus der liturgischen Totenmesse die Ecksätze Introitus und Agnus Dei / Communio entlehnt. Den drei Mittelsätzen liegt außerdem der Gedanke der Dreifaltigkeit zugrunde, indem sie liturgische Lobgesänge für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist beinhalten. Mit diesem Konzert möchte die Dommusik der vielen tausend Corona-Opfer gedenken, die durch die Pandemie verstorben sind.

Messiaen und Mahler

Einer der größten Komponisten des 20. Jahrhunderts ist der Franzose Olivier Messiaen, der in seinen Werken immer wieder das Transzendente und das Eschatologische in den Blick nimmt. Seine Musik wird in zwei Konzerten erklingen.

Ein Jubiläumskomponist aus dem Jahr 2020 muss noch nachgefeiert werden: ist der französische Orgelvirtuose Louis Vierne feierte 150. Geburtstag. Er hinterließ zahlreiche Orgelwerke sowie Kammer- und Orchestermusik. Seine einzige Orchestersymphonie in a-Moll op. 24 wurde eigens für die Internationalen Musiktage 2020 vom englischen Organisten und Komponisten David Briggs auf die Orgel übertragen. Die Erstaufführung konnte coronabedingt nicht stattfinden und soll im Jahr 2021 nachgeholt werden.

Gleich zweimal gibt der Bassbariton Klaus Mertens Konzerte in Speyer, einmal begleitet von Ton Koopman, einem der führenden Musiker in der Alte-Musik-Szene.

Die zweite Sinfonie von Gustav Mahler steht am 2. Oktober im Schlusskonzert der Musiktage auf dem Programm. Das Werk für zwei Solistinnen, großen Chor und großes Orchester mit Orgel und Fernorchester, das auch als „Auferstehungssymphonie“ bezeichnet wird, ist ganz Ausdruck von Mahlers existenziellem Ringen – was sich in ihrer Form und ihrer überwältigenden Klanglichkeit nachvollziehen lässt. Es spielt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, es singt der Domchor Speyer mit Gästen. Dirigent ist Michael Francis.

„Klingender Dom“

1978 wurde der Dom als erstes deutsches Bauwerk zum UNESCO-Welterbe erklärt, schon 1981 folgte als zweite und dritte der Dom zu Speyer und die Würzburger Residenz. Am Freitag, 29. Oktober 2021, soll ein Festkonzert zum Jubiläum „40 Jahre Weltkulturerbe Dom zu Speyer“ stattfinden. Angedacht ist ein „Klingender Dom“, in dem alle Chorgruppen der Dommusik, die Domorgeln und weitere Instrumentalisten den gewaltigen Raum zum Schwingen und Klingen bringen. Eingebettet in dieses festliche Konzert wird die Uraufführung einer Auftragskomposition von Enjott Schneider sein, deren Titel noch nicht feststeht. Textlich verarbeitet das etwa halbstündige, dreisätzige Werk die Vision des Johannes in der Apokalypse „Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde“, den Psalm 84 „Wie lieblich sind deine Wohnungen“ und das Lied „Jerusalem, du hochgebaute Stadt“.