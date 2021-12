Beim Himmelstelefon meldeten sich am Mittwoch vom Weihnachtsmarkt künftige Superhelden und Pokémon-Trainer – wenn man ihren durchgegebenen Wunschlisten trauen darf. Auch Videospiele für Konsolen von Nintendo oder Sony sind bei den Anrufern gefragt.

Leon (5) wünscht sich einen Pokémon-Gürtel für die entsprechenden Pokébälle. Die vierjährige Emilia will einen Stoffhund haben, den sie an der Leine führen kann. Hannes ist drei Jahre alt und freut sich auf ein Spielzeugauto aus der Fernsehserie Paw Patrol. Außerdem steht ein Raumschiff von Lego auf seinem Wunschzettel. Finn (5) möchte als Geschenke den Gefangenen-Transporter von Lego und ein Spiderman-Kostüm des Superhelden aus dem Marvel-Universum haben. Frieda (3) wünscht sich ein Spiderbear-Kostüm und ein Schloss, in das Männel Figuren und Puppen hineinpassen. Malina (6) hätte gerne eine Bahn mit Wirbel. Franz (6) wünscht sich ein Motorrad-Spiel für die Playstation von Sony. Elodie (7) möchte gerne Abhörpads, eine kleine Taschenlampe für einen Finger und das Videospiel Mario Kart für die Nintendo Switch haben.

Weitere Anrufe an diesem Tag waren wohl eher als Scherze zu verbuchen. So meldete sich der zwölfjährige Max. Als Nachname gab er Mustermann an, obwohl dieser nicht gefragt war. Als die Sekretärin des Christkinds nach seinen Weihnachtswünschen fragte, legte er einfach auf. An diesem Nachmittag blieb es nicht bei einem dieser Scherzanrufe. Mehrere Kinder meldeten sich, wollten aber ihre Wünsche nicht nennen. Dabei sind gerade die Wünsche der Kinder Sinn des Himmelstelefons. Auf ein Neues können diese am Donnerstag mitgeteilt werden. Von 15 bis 17 Uhr ist die Leitung in der blauen Telefonzelle auf dem Weihnachtsmarkt nahe der Pilgerstatue freigeschaltet.