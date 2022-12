Es gehört einiges an Mut dazu, auf dem Weihnachtsmarkt Speyer mit dem Karussell zu fahren. Noch mutiger müssen allerdings Kinder sein, um den Hörer des Himmelstelefons in die Hand zu nehmen und aus der blauen Telefonzelle im Christkind-Sekretariat seine Wünsche durchzugeben. Aber der Mut lohnt sich.

Der vierjährige Lukas konnte den beschriebenen Zwiespalt am Dienstag gut nachempfinden. Er traute dem Telefon in der blauen Zelle erst mal nicht so recht. Sollte da tatsächlich das Christkind oder seine Assistentin an der Strippe sein? Am Ende überwand er sich und nannte seinen Weihnachtswunsch: Es soll die Feuerwehr von Super Mario sein. Maria (6) wünscht sich eine Baby-Born-Puppe und die passenden Schuhe dazu unter dem Baum. Thor (8) weiß, dass er den Namen des germanischen Donnergottes trägt. Mit seinem Wunsch blieb er bescheiden: „Ich möchte einfach nur Kristalle haben. Sonst brauche ich nichts“, sagte er.

Kathrin ist schon 57 Jahre alt und hat andere Prioritäten: Sie wünscht ihrer ganzen Familie und sich Gesundheit. Miriam Marie hofft auf ein Mikrofon, eine Disko-Kugel und einen Anhänger mit einer Meerjungfrau als Geschenke. Leo ist erst ein Jahr alt und weiß trotzdem schon genau, was er will: Da er sehr gerne baut, hofft er auf die entsprechenden Steine von Lego Duplo. Sarah (7) freut sich auf eine Tobi-Kinderuhr, einen Lerncomputer und Lego-Figuren. Pit (6) möchte gerne eine Switch-Uhr und Brettspiele haben. Maja (10) freut sich auf eine Lego-Friends-Überraschung, einen Kopfhörer und Bastelsets. Samson (9) auf Fußballschuhe.

Himmelstelefon



Montag bis Freitag, 15 bis 17 Uhr, in der blauen Telefonzelle beim Jakobspilger.