Das Himmelstelefon ist eine echte Besonderheit auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt: Aus der blauen Telefonzelle gibt es montags bis freitags, 15 bis 17 Uhr, den direkten Draht zum Sekretariat des Christkinds für Geschenkwünsche. Das sind die Anrufer vom Donnerstag.

Marie (4) ist besorgt. Bei ihrem Barbie-Mann Ken wackelt der Kopf. Sicherheitshalber möchte sie deshalb beim Christkind einen Nachfolger bestellen. Leonidas (13) will am Weihnachtsfest mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und wünscht sich Glück in der Schule. Auch Elvis (8) würde gerne mehr Zeit mit seiner Familie an Weihnachten verbringen. Oskar (4) wünscht sich einen großen Lkw. Er will damit seine Schleich-Tiere transportieren: Schafe und Pferde. Außerdem möchte er noch gern einen Abschleppwagen und einen Feuerwehrwagen ohne Leiter haben. Ben (5) wünscht sich ein Walkie Talkie und einen „Nachmacher“. Jannik (3) freut sich auf ein Nikolaus-Buch. Thea (16) möchte gerne ein thailändisches Essen genießen und auch nach Thailand fliegen. Sebastian (6) wünscht sich eine neue Laterne. Leyla (4) freut sich auf ein Einhorn-Kuscheltier. Teresa (5) hofft auf eine Puppe und die Meerjungfrau von Playmobil. Lorenz (2,5) wünscht sich eine Eisenbahn. Lea (8) möchte gern ein Pferd haben, einen weißen Araber. Samuel (10) wünscht sich Fußballkarten. Moritz (6) hofft auf einen Geldtransporter, eine Polizeiwache und supercoole Feuerwehrautos. Auch Leon (5) hat viele Wünsche. Er möchte gerne Traktor, Motorrad, Rennwagen und Hubschrauber, alles ferngesteuert. Emilia (4) möchte gern einen elektrischen Hund und ein „Neinhorn“ haben, ein Einhorn, das Nein sagt. Daniel (15) hätte gern eine Nintendo Switch-Spielkonsole. Mia (6) freut sich auf eine Reiterjacke für den Winter, Lotta (8) auf einen Stall von Schleich mit Pferden und auf ein Set zum Basteln von Armbändchen. Leo (4) hofft auf ein Schlagzeug, Norwin (6) auf eine Süßigkeiten-Maschine sowie einen Personenzug mit Bahnhof. Clea (4) freut sich auf eine Puppe, Christina (37) auf gesunde Kinder im nächsten Jahr. Schließlich kam noch eine ganze Schulklasse vorbei. Schüler des Eleonoren-Gymnasiums aus Worms waren auf Klassenfahrt nach Speyer gekommen und wünschen sich noch eine weitere Klassenfahrt, vielleicht nach Paris?

Die Aktion



Himmelstelefon montags bis freitags, 15 bis 17 Uhr, beim Geschirrplätzel.