Zum Auftakt auf dem Weihnachtsmarkt in Speyer hat das Himmelstelefon am Montag bereits oft geläutet. Die fünfjährige Maja war die Erste, die sich vom Weihnachtsmarkt im Sekretariat des Christkinds meldete: Sie will sich bei der Bescherung überraschen lassen. Auch Jakob geht das so. Lilli (5) wünscht sich einen „Simba Poo Poo Puppy“, einen Spielzeughund, zudem ein Hochbett und einen Schreibtisch für ihre Hausaufgaben. Ein echter Hund, ein Chihuahua, steht auf Lottas (10) Liste. Sie weiß, dass sie sich gut um diesen kümmern muss, betont sie.

Marinus hofft auf ein Lego-Buch und neue Handschuhe als Geschenke, Max (5) auf einen Fotoapparat und eine Ritterburg. Emil (7) und Moritz (5) hätten gerne Kuscheltiere – Emil einen Löwen, Moritz eine Ente. Moritz wünscht sich noch ein Spielzeugparkhaus. Zwei Brüder haben Wünsche von Playmobil: Carlos (7) den Magierturm, Pablo (5) die Ritterburg. Florian (6) könnte einen Bagger von Playmobil brauchen. Ein Bagger ist auch der Wunsch von Ben-Elias (6): „Aber einen, bei dem man die Schaufel nicht mit der Hand umklappen muss.“ Juno (5) hofft auf eine Abhörratte, Lina (9) auf eine Stadt aus Lego. Edith (10) will Detektivin werden und braucht dafür ein Digitalmikroskop.