Sehr wenig Betrieb war am Montagnachmittag am Himmelstelefon auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt. Gerade einmal drei Kinder riefen im Sekretariat des Christkindes an, um ihre Wünsche mitzuteilen.

Da wäre zum Beispiel der fünfjährige James. Er wünscht sich einen großen, weichen Teddybären. Am liebsten in der Farbe braun. Ein Kuscheltier will auch die vierjährige Charlotte ihrer Sammlung hinzufügen. Sie hat zwar schon viele Kuscheltiere, wünscht sich zu Weihnachten aber gerne noch ein Einhornkuscheltier. Ihr liebster Plüschfreund ist ein Koalabär. Ein Kind, das seinen Namen leider nicht genannt hat, hat zwei verschiedene Wünsche: eine Hotwheels-Bahn und eine Mikrowelle. Hotwheels, das sind besondere Spielzeugautos. Was es mit der Mikrowelle vor hat, hat das Kind dem Sekretariat des Christkindes leider nicht verraten. Solange der Speyerer Weihnachtsmarkt noch geöffnet hat, gilt dies auch für die Leitung des Himmelstelefons an der Pilgerstatue.

Himmelstelefon

Am Himmelstelefon auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt werden täglich von 15 bis 17 Uhr Wünsche entgegengenommen und dem Christkind übermittelt.